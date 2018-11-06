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Американский самолет-разведчик пролетел рекордно близко к Петербургу

22:35
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет на рекордно близком расстоянии от морских границ Ленинградской области.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершил полет на рекордно близком расстоянии от морских границ Ленинградской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Американский самолет, способный вести радиотехническую разведку на большой глубине, приближался к российскому острову Гогланд в Финском заливе на расстояние примерно 19 километров, а также к Кронштадту, который является районом Санкт-Петербурга, на 169 километров, и Выборгу на 126 километров.

Ранее полеты американских самолет-разведчиков проходили в 70 километрах от границ Ленинградской области и на расстоянии более 200 километров от Санкт-Петербурга.

Накануне этот же патрульный противолодочный самолет совершил длительный разведывательный полет над акваторией Финского залива вблизи морских границ Ленинградской области.

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