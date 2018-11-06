Госдеп объявил о готовности ко второму раунду санкций по "делу Скрипалей"

Госдеп официально уведомил Конгресс США о том, что Россия проигнорировала дедлайн, к которому должна была предоставить официальные заверения об отсутствии планов использовать химоружие. Теперь Вашингтон готов начать второй раунд санкций по "делу Скрипалей".

Госдепартамент США уведомил Конгресс об истечении срока, к которому Россия по требованию Вашингтона должна была предоставить мировой общественности официальные заверения об отсутствии планов использовать химическое оружие, а также открыть доступ международным специалистам для инспектирования своих химических объектов.

Как отмечает агентство Bloomberg, несоблюдение Россией данного дедлайна фактически обязывает Вашингтон активировать вторую часть санкционного пакета, вступившего в силу 27 августа текущего года. Основанием для этих ограничений стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

О необходимости немедленного ввода второй части антироссийских санкций уже заявил глава международного комитета палаты представителей Конгресса США Эд Ройс.

"Администрация объявила о несоблюдении Россией положений закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года. Теперь администрации Трампа нужно действовать быстро, чтобы поддержать свою решимость. Колебания только способствует большей российской агрессии. Неприемлемо, что администрации не хватает планов, или даже графика, для действий по второму раунду обязательных санкций, которые предусматриваются законом США", - цитирует Ройса "Интерфакс".

На минувшей неделе заместитель представителя Госдепартамента Роберт Палладино также подчеркивал, что 6 ноября - это крайний срок, к которому его ведомство должно подтвердить Конгрессу, что Россия выполнила условия закона о химическом и биологическом оружии. Если этого не произойдет, то Госдеп "после консультаций с Конгрессом должен ввести в действие второй пакет санкций".

В соответствии с первым пакетом санкций Госдеп перестал выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских вооружений и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого учреждения США.

Второй пакет этих санкций называют "адовым". Он предусматривает сразу несколько вариантов ограничений, которые, как обещают в Вашингтоне, могут нанести значительный удар по российской экономике.