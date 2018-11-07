Российские войска химической защиты отслеживают ситуацию в Идлибе

В провинции Идлиб постоянный мониторинг ведут расчеты российских войск химической защиты. Ведь именно в этом регионе боевики, по данным разведки, планируют применить отравляющие вещества, возложив ответственность на официальный Дамаск. Современные технические средства позволят своевременно обнаружить опасность.

Хальфая. Небольшой городок на границе с Идлибом. Боевиков отсюда выбили еще год назад. Но людей почти нет. Опасное соседство с террористами, а они поблизости от окраин, останавливает беженцев. Бояться, что по городу опять начнут стрелять.

Среди разбитых снарядами переулков - посты военной полиции. С крыш хорошо видны деревни Идлиба. Оттуда и ведется огонь. Полицейские фиксируют каждый выстрел. Их задача – контроль за обстановкой и режимом прекращения огня. Ситуация на границе с Идлибом в общем стабильна.

Боевики отсюда в трех километрах. Там сейчас несколько группировок, полевые командиры, которые периодически выясняют отношения. Одни согласны вывести свои отряды, другие колеблются, третьи пытаются выторговать какие-то преференции. Поэтому и демилитаризация в идлибской зоне идет медленно.

На внешнем кольце ведут мониторинг 17 российских и иранских постов. На внутреннем - еще 12 турецких. Выстрелов сегодня не слышно. Но, как не раз предупреждали офицеры Центра примирения, вполне вероятно, что террористы и "Белые каски", разыграют очередной спектакль. С фейковой атакой.

Реальным в этой истории остается факт наличия у террористов емкостей с ядовитыми смесями. И еще неизвестно, куда отравленное облако принесет ветер или дождь. Если боевики на самом деле их применят.

Как раз на такой случай военные перебросили на границу с Идлибом несколько БТРов войск радиационной и химической защиты. С помощью специального оборудования они могут обнаружить в воздухе токсичные и отравляющие вещества. Этот прибор сканирует пространство. Результаты выводит на монитор. Боец за пультом увидит, какие яды применены. Всего можно определить 26 видов.

Оборудование уникальное. На дисплее - обстановка вокруг. В красном квадрате – то место, которое необходимо обследовать. Улица или отдельный дом. Пока расчет дежурит, у полицейских тревога. Уже десятый, если не сотый раз отрабатывают действия на случай вылазки террористов. И хотя каждый наизусть знает, куда бежать и какую позицию занять, тренировки проходят каждый день. Пока в зоне Идлиба, буквально в паре шагов от Хальфаи остаются боевики, провокации могут произойти в любой момент.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.