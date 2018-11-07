ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог прокомментировал выборы в Конгресс США

09:24
  • среда
  • 07 ноября 2018

Получат ли противники Трампа перевес в Конгрессе? Почему за ходом выборов внимательно следят не только в России, но также в Китае и Западной Европе? На эти и многие другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Дмитрий Орлов.

Вероятный исход проходящих в США выборов и их влияние на политику Белого Дома стали главной темой программы "События. 25-й час". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Главное сегодня
Политолог Дмитрий Орлов
Политолог Дмитрий Орлов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение