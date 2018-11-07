Политолог прокомментировал выборы в Конгресс США

Получат ли противники Трампа перевес в Конгрессе? Почему за ходом выборов внимательно следят не только в России, но также в Китае и Западной Европе? На эти и многие другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Дмитрий Орлов.

Вероятный исход проходящих в США выборов и их влияние на политику Белого Дома стали главной темой программы "События. 25-й час". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Полный комментарий эксперта смотрите в видео.