Трамп оценил предварительные итоги выборов в Конгресс

В США подводят итоги промежуточных выборов в Конгресс. Главная интрига - удастся ли противникам Трампа взять большинство в палате представителей? По данным СМИ, демократы получат 238 мест.

Американские СМИ дали прогноз по исходу промежуточных выборов в Конгресс США. Телеканал CNN приводит данные, что демократы близки к тому, чтобы получить 238 мест, а республиканцы - 197.

Эти выборы уже назвали судным днем для Трампа: перевес в сторону оппонентов означает самые разные сценарии. "Синие" смогут не только блокировать решения главы государства, но и запускать процедуру импичмента.

Между тем, сам Трамп уже дал оценку предварительным итогам промежуточных выборов. "Потрясающий успех сегодня вечером. Спасибо вам всем!" – приводит его слова "Газета.Ru".