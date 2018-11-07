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Трамп оценил предварительные итоги выборов в Конгресс

08:03
  • среда
  • 07 ноября 2018

В США подводят итоги промежуточных выборов в Конгресс. Главная интрига - удастся ли противникам Трампа взять большинство в палате представителей? По данным СМИ, демократы получат 238 мест.

Американские СМИ дали прогноз по исходу промежуточных выборов в Конгресс США. Телеканал CNN приводит данные, что демократы близки к тому, чтобы получить 238 мест, а республиканцы - 197.

Эти выборы уже назвали судным днем для Трампа: перевес в сторону оппонентов означает самые разные сценарии. "Синие" смогут не только блокировать решения главы государства, но и запускать процедуру импичмента.

Между тем, сам Трамп уже дал оценку предварительным итогам промежуточных выборов. "Потрясающий успех сегодня вечером. Спасибо вам всем!" – приводит его слова "Газета.Ru".

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