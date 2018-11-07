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Взрыв газа повредил 16 квартир в доме под Смоленском

08:26
  • среда
  • 07 ноября 2018

16 квартир повреждены в результате взрыв в девятиэтажном жилом доме в Смоленской области. На данный момент разбор завалов завершен, на место ЧП направлен диагностический комплекс "Струна".

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыв газа в жилом девятиэтажном доме в Смоленской области, сообщает ТАСС.

От взрыва пострадали 16 квартир. Повреждено порядка 300 квадратных метров межэтажных перекрытий с седьмого на шестой этажи и с шестого на пятый этажи. Выбиты окна и двери. Есть трещины и повреждения в подъездах и на внешней стене дома.

На место ЧП направлен мобильный диагностический комплекс "Струна" для обследования несущих конструкций здания.

Вечером 6 ноября в многоквартирном жилом доме №1 по улице Шкурлова в поселке Пригорское Смоленской области произошел взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. 52 человека были эвакуированы.

Официально о причинах взрыва пока не сообщается. По данным местных СМИ, в квартире, где произошел взрыв, жил мужчина, злоупотребляющий алкоголем. Он мог не выключить газ.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял на контроль ситуацию с домом. Следственный комитет начал проверку.

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