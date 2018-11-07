Из рядов ВСУ с 2014 года дезертировали 33,8 тысячи военнослужащих

На Украине власти озабочены ситуацией с массовыми побегами из частей ВСУ. Десятки тысяч военных уходят в самоволку или дезертируют.

На Украине с начала 2014 года по сентябрь этого года 33798 солдат самовольно оставили воинские части либо дезертировали. Об этом пишет в среду "Известия" со ссылкой на источники, которые ознакомились с докладом о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны. При этом, по их данным, за этот год были пойманы только полторы тысячи дезертиров.

"В розыске числится около 15 тысяч единиц оружия, похищенных из украинских вооруженных сил", - сообщил военно-дипломатический источник.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что с апреля 2014 года было заведено более 27 тысяч уголовных дел о нарушениях и преступлениях, совершенных военнослужащими.