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Из рядов ВСУ с 2014 года дезертировали 33,8 тысячи военнослужащих

08:30
  • среда
  • 07 ноября 2018

На Украине власти озабочены ситуацией с массовыми побегами из частей ВСУ. Десятки тысяч военных уходят в самоволку или дезертируют.

На Украине с начала 2014 года по сентябрь этого года 33798 солдат самовольно оставили воинские части либо дезертировали. Об этом пишет в среду "Известия" со ссылкой на источники, которые ознакомились с докладом о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны. При этом, по их данным, за этот год были пойманы только полторы тысячи дезертиров.

"В розыске числится около 15 тысяч единиц оружия, похищенных из украинских вооруженных сил", - сообщил военно-дипломатический источник.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что с апреля 2014 года было заведено более 27 тысяч уголовных дел о нарушениях и преступлениях, совершенных военнослужащими.

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