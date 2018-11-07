ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Агросоюз" и московского банка инноваций и развития.

Банк России с 7 ноября отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Агросоюз" и московского банка инноваций и развития, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, в кассе банке "Агросоюз" отсутствовала сумма свыше 1,3 миллиарда рублей, что сопоставимо с размером капитала. Банк инноваций и развития проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска.

По данным на 1 октября, банк "Агросоюз" занимал 198-е место в банковской системе России по величине активов, а банк инноваций и развития - 286-е место. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.