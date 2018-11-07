Польша рассчитывает в течение пяти лет разместить в стране военную базу США

Дипломатические источники в Польше сообщили, что Варшава рассчитывает, что база США "Форт-Трамп" появится на территории страны в течение пяти лет.

Польша рассчитывает, что американская военная база "Форт-Трамп" появится на территории страны в течение пяти лет. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на высокопоставленные польские дипломатические источники.

На следующей неделе министр обороны Польши Мариуш Блащак планирует обсудить размещение военной базы с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Польская сторона рассчитывает на скорейшее размещение объекта на своей территории.

"Мы рассчитываем на создание американской базы в течение пяти лет", - пояснил один из источников.

Польша заинтересована в присутствии постоянного контингента американских военных. В настоящее время в стране на ротационной основе находятся около 3 тысяч военнослужащих США. Необходимость размещения военной базы Варшава объясняет действиями России.

"Речь идет о событиях в Крыму, украинском конфликте, военных учениях России и инцидентах в Прибалтике. Название "Форт-Трамп" - пока что рабочее и в большей степени направлено на привлечение внимания", - пояснил источник.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов выразил уверенность, что России есть чем ответить на размещение американской базы в Польше. По его словам, американское военное присутствие в стране создает угрозу, в первую очередь, для самих поляков.

"Такими действиями они подставляют свою территорию под вероятный ответ России. Однозначно, такая цель будет запланирована для огневого поражения. Поэтому, если они хотят "радоваться" американскому присутствию, пусть понимают, что это угроза, в первую очередь для их собственного населения", - сказал Шаманов.