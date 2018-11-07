ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша рассчитывает в течение пяти лет разместить в стране военную базу США

08:56
  • среда
  • 07 ноября 2018

Дипломатические источники в Польше сообщили, что Варшава рассчитывает, что база США "Форт-Трамп" появится на территории страны в течение пяти лет.

Польша рассчитывает, что американская военная база "Форт-Трамп" появится на территории страны в течение пяти лет. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на высокопоставленные польские дипломатические источники.

На следующей неделе министр обороны Польши Мариуш Блащак планирует обсудить размещение военной базы с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Польская сторона рассчитывает на скорейшее размещение объекта на своей территории.

"Мы рассчитываем на создание американской базы в течение пяти лет", - пояснил один из источников. 

Польша заинтересована в присутствии постоянного контингента американских военных. В настоящее время в стране на ротационной основе находятся около 3 тысяч военнослужащих США. Необходимость размещения военной базы Варшава объясняет действиями России. 

"Речь идет о событиях в Крыму, украинском конфликте, военных учениях России и инцидентах в Прибалтике. Название "Форт-Трамп" - пока что рабочее и в большей степени направлено на привлечение внимания", - пояснил источник. 

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов выразил уверенность, что России есть чем ответить на размещение американской базы в Польше. По его словам, американское военное присутствие в стране создает угрозу, в первую очередь, для самих поляков.

"Такими действиями они подставляют свою территорию под вероятный ответ России. Однозначно, такая цель будет запланирована для огневого поражения. Поэтому, если они хотят "радоваться" американскому присутствию, пусть понимают, что это угроза, в первую очередь для их собственного населения", - сказал Шаманов.

Главное сегодня
Военнослужащие армии Польши
Военнослужащие армии Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение