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СМИ: Boeing 737 Max может самостоятельно уйти в крутое пике

09:12
  • среда
  • 07 ноября 2018

Из-за ошибок в системе контроля новые Boeing 737 Max могут самостоятельно уйти в крутое пике. Компания Boeing объяснит пилотам, как действовать при возникновении проблемы.

Компания Boeing направит авиакомпаниям-операторам предупреждение о риске пикирования новых лайнеров Boeing 737 Max, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Такие выводы компания сделала после расследования крушения самолета Lion Air в Яванском море 29 октября. Ошибочные данные системы контроля за полетами могут привести к внезапному срыву самолета в пике.

В своем предупреждении Boeing объяснит пилотам, как действовать при возникновении проблемы.

Новейший Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. На данный момент опознаны 14 человек.

1 ноября водолазы подняли на поверхность бортовой самописец лайнера. Специалисты продолжают работу над извлечением находящейся внутри информации.

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