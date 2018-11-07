80-килограммовый пес испугался фейерверков и умер

В Великобритании 80-килограммовый пес испугался фейерверков, которые люди запускали в Ночь Гая Фокса и умер от сердечного приступа.

В Великобритании 80-килограмовая московская сторожевая по кличке Уинстон испугалась фейерверков и умерла от сердечного приступа, пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел в графстве Большой Манчестер, в ночь на 5 ноября, когда местные жители праздновали Ночь Гая Фокса. На время фейерверков сотрудники приюта держали собак взаперти. Когда все утихло, псов выпустили на улицу в туалет, но спустя некоторое время петарды вновь начали взрываться. Большинство собак успели добежать до здания и спрятаться, но Уинстон – нет.

Тело собаки обнаружили сотрудники приюта уже утром. Уинстон умер от сердечного приступа. Ему было около восьми лет.

Уинстон попал в приют из Болгарии, где над ним издевались хозяева. У собаки нашли болезнь сердца и каждый день ей давали лекарства.

"Мы должны объяснить людям, как опасны фейерверки для собак. В наше время в салюте нет никакой нужды. Они просто убили Уинстона. Всю свою жизнь этот верный пес страдал от рук людей", - сообщила владелица приюта Эмма Биллингтон.