ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия готова провести с США консультации по кибербезопасности

09:54
  • среда
  • 07 ноября 2018

Россия готова к проведению консультаций с США по кибербезопасности, однако говорить о них пока рано. По словам спецпредставителя президента, в настоящее время решение за американской стороной.

Россия готова к проведению консультаций с США по кибербезопасности, однако решение по этому вопросу должен принимать Вашингтон. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на спецпредставителя президента России по вопросам сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских.

"Об этом сейчас рано говорить. Как говорит президент США Дональд Трамп, "успех большой". Мы это с повестки дня не снимаем, но все зависит от американцев - мяч как был на их стороне, так и остаётся", - сказал он.

 

Главное сегодня
Флаги России и США
Флаги России и США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение