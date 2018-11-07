Россия готова провести с США консультации по кибербезопасности

Россия готова к проведению консультаций с США по кибербезопасности, однако говорить о них пока рано. По словам спецпредставителя президента, в настоящее время решение за американской стороной.

Россия готова к проведению консультаций с США по кибербезопасности, однако решение по этому вопросу должен принимать Вашингтон. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на спецпредставителя президента России по вопросам сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских.

"Об этом сейчас рано говорить. Как говорит президент США Дональд Трамп, "успех большой". Мы это с повестки дня не снимаем, но все зависит от американцев - мяч как был на их стороне, так и остаётся", - сказал он.