Медведев не исключил введения заградительных пошлин для нефтяных компаний

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство будет следить за исполнением соглашений с нефтяными компаниями. По его словам, в случае их невыполнения будут введены заградительные экспортные пошлины.

Правительство введет заградительные экспортные пошлины для нефтяных компаний, если соглашения по стабилизации цен на топливо не будут выполняться. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Если соглашения с нефтяными компаниями по ценам на бензин действовать все равно не будут, придется подписать документ по экспортным пошлинам на нефтепродукты", - сказал он.

По словам главы правительства, он подписал постановление, согласно которому Федеральная антимонопольная служба и Минэнерого обязаны заключить с нефтяными компаниями соглашение о мерах по стабилизации цен на топливо. Альтернативой этому соглашению, по словам Медведева, являются заградительные пошлины.

"Поэтому вот на базе этого документа - а он вступает в силу с момента подписания - соглашение с этими компаниями и будет заключено", - отметил премьер.