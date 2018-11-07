В Гватемале снова активизировался вулкан Фуэго

Вулкан Фуэго в Гватемале, который начал извергаться в июне этого года, снова активизировался. Столб пепла достиг 4,5 метра, потоки лавы достигают одного километра.

В Гватемале снова начал извергаться вулкан Фуэго, сообщает РИА Новости.

Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы зафиксировал взрывы слабой и умеренной мощности. Столб пепла высотой 4800 метров простирается на 12-15 километров в западном и юго-западном направлениях. Потоки лавы достигают в длину около одного километра.

Вулкан Фуэго начал извергаться 3 июня. Он унес жизни более 160 человек и причинил ущерб стране на более чем 210 миллионов долларов. Районы, на которые сошли потоки грязи и лавы, объявлены непригодными для дальнейшего проживания.