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Собянин поздравил ветеранов с 77-й годовщиной военного парада 1941 года

11:41
  • среда
  • 07 ноября 2018

В среду в России отмечают день воинской славы, вспоминают события ноября 1941 года. Этим утром на Красной площади прошёл торжественный марш в честь легендарного парада, который стал одним из переломных моментов в битве за Москву.

Парадные расчеты, серьёзные лица солдат. И каждый понимает: сегодня здесь отдают дань памяти тем, кто 7 ноября 1941 года прямо с Красной Площади уходил на фронт, передает "ТВ Центр".

На трибунах те, кто участвовал в том параде. Держал строй, и верил, что впереди только победа.  Реконструкторы постарались в деталях воссоздать легендарный парад. Военная форма, расположение полков, сама атмосфера. Но есть одно важное отличие - сейчас на небе не облака, светит солнце. Ноябрь 1941 года не был таким тёплым и солнечным - это, по сути, и помогло состоится параду.

Готовили его в строжайшей секретности. Враг находился в 30 километрах от Москвы. Чтобы прикрывать столицу, с фронта перебросили 500 истребителей. На крышах домов стояли Зенитки. Кремль замаскировали. Советские синоптики точно предсказали начало сильнейшего снегопада. В таких условиях вражеская авиация не могла совершить налёт. На эти часы и был назначен парад. Он длился всего 20 минут, но имел колоссальное значение для поднятия боевого духа всей страны.

"77 лет срок не малый, но память о битве за Москву не померкла. Я уверен, что наши потомки, как и мы, будут вспоминать о подвигах героев и о миллионах простых, казалось бы, совсем не героических людей, которые отстояли Москву осенью 41-го года. Слава участникам парада! Слава воинам победителям! Слава городу-герою Москве!" – сказал Собянин.

Мэр столицы Сергей Собянин вместе с ветеранами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском соду. На Красной Площади выстроилась военная техника времён Второй мировой войны. Это самый массовый тяжёлый мотоцикл М-72. Стоял на вооружении  всех военных частей. И только в середине 50-х он стал доступен гражданским лицам.

Музыка и военные песни. Сегодня весь день на Красной Площади для всех желающих музей под открытым небом. Мирным небом.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на марше, который посвящен 77-летию военного парада 1941 года
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на марше, который посвящен 77-летию военного парада 1941 года
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
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