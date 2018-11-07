Демократы получили большинство в палате представителей США

Промежуточные выборы в США - все участки уже закрылись. Прогнозы политологов сбылись - эти выборы побили полувековой рекорд явки избирателей. По предварительным подсчетам, республиканцам удалось сохранить свои позиции в Сенате, а демократы впервые за последние восемь лет побеждают в палате представителей. Тем не менее, Дональд Трамп уже назвал результаты "потрясающим успехом".

Убедительная победа. Утренний подсчет голосов показывает - демократы в палате представителей уже обеспечили себе более 218 мандатов. Именно такое количество необходимо для численного большинства. Всего нижняя палата насчитывает 435 кресел и будет переизбрана полностью. Такие результаты явно воодушевили жаждущих реванша демократов.

Переизбрана будет и треть верхней палаты. В сенате расклад радикально не изменится. Большинство, то есть 51 процент, правящая партия уже получила. Чему рад ее главный представитель. Дональд Трамп всю ночь виртуально поздравлял коллег-однопартийцев. Затем подвел итог избирательной компании.

"Потрясающий успех сегодня! Спасибо всем!" – сказал он.

Пусть и громкая, но лаконичная формулировка. Трамп не многословен, потому что прекрасно понимает: промежуточные американские выборы - это и его промежуточные итоги президентства. Формируя парламент, избиратели оценивают, в первую очередь, работу на главном посту.

Нация разобщена как никогда - констатируют политологи. Диаметрально противоположные взгляды на ключевые вопросы не оставляют шансов республиканцам и демократам на компромисс. Правящая партия отправляет всех мигрантов домой. Оппозиция называет приезжих движущей силой экономики. Республиканцы против абортов. Демократы - не возражают. Но хотят навести порядок с оборотом оружия. В то время как республиканцы проблемы не видят.

Сенат определяет внешнюю политику штатов. Также имеет право решающего голоса. Потому подконтрольная верхняя палата, безусловно, на руку президенту. У палаты представителей, по американской конституции, право кошелька. Нижняя палата утверждает бюджет и в принципе больше влияет на внутреннюю политику. Может, в частности, инициировать расследования в отношении членов правительства и президента. И главное - поставить вопрос об импичменте главе государства. Новоизбранный Конгресс начнет работу в январе следующего года.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".