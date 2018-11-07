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Арестованное Украиной российское судно "Норд" продают на аукционе

11:49
  • среда
  • 07 ноября 2018

На Украине в среду проводят аукцион по продаже российского рыболовецкого судна "Норд", задержанного пограничниками почти полгода назад. Капитан сейнера до сих пор находится под следствием. Но украинские власти заявили, что у них нет средств на содержание арестованного имущества.

Уже в первые минуты после открытия торговой площадки вокруг сейнера "Норд" - повышенный ажиотаж. В заявке – 12 участников. В списке плавсредств среди надувных весельных лодок рыболовецкое судно – единственный достойный лот. Да и цена не отпугивает – менее 60 тысяч долларов. Причина продажи - экономия. Содержать такое арестованное имущество у Украины просто нет денег.

Потеря сейнера для Рыбколхоза равносильна банкротству. Моряки отправлены в отпуск. Причал приходится сдавать в аренду, чтобы свести концы с концами. Последние заработанные за счет рыбалки средства потратили на ремонт "Норда".

Когда 7 месяцев назад украинцы арестовали "Норд", многие рыбаки с опаской выходили в море. Теперь говорят – уже не страшно, пограничники защитят. Большая часть жителей Керчи занимается рыболовным промыслом. Такой корабль – целое предприятие. При должном уходе судно прослужит не один десяток лет, на нем будет работать не одно поколение рыбаков. А вот найти дешевую альтернативу такому сейнеру практически невозможно.

Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно с десятью членами экипажа ещё 25 марта. Двое моряков вернулись в Крым через Белоруссию. Еще семеро попали домой только на прошлой неделе. Капитан Владимир Горбенко до сих пор на Украине – против него заведено уголовное дело.

Россия ответила жестко, но в рамках международных морских правил – пограничники досматривают все суда, идущие в порты Мариуполь и Бердянск. Вынужденные задержки привели к сокращению грузоперевозок. Ежемесячно Украина теряет миллионы долларов. Так что даже продажа "Норда" не окупит эту, по сути, пиратскую авантюру.

Никита Васильев, "ТВ Центр", республика Крым.

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Судно "Норд"
Судно "Норд"
Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко
Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко
Экипаж судна "Норд"
Экипаж судна "Норд"
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