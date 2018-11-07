Посольство России направило властям Монако запрос по делу Рыболовлева

Российские дипломаты обратились к властям Монако за разъяснениями по делу крупного бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Накануне французская газета сообщила, что он задержан по подозрению в коррупции.

Его команда уже разминалась на бровке поля, когда президента футбольного клуба "Монако" миллиардера Дмитрия Рыболовлева попросили покинуть стадион и проехать прокуратуру. Мачт "Монако-Брюгге" он так и не посмотрит. Российского бизнесмена несколько часов допрашивали по делу о коррупции и злоупотреблении влиянием. А в апартаментах Рыболовлева в Монте-Карло тем временем прошли обыски.

Врач по образованию, он заработал первый капитал операциями на бирже. Затем выкупил пакет акций "Уралкалия". А в 2010 году продал свою долю и уехал в Монте-Карло. Где начал активно тратить деньги. Приобрел футбольный клуб Монако. Вкладывался в недвижимость - например, виллу нынешнего президента США Дональда Трампа. Строил яхты. Покупал острова и произведения искусства. С ними у Рыболовлева и вышла осечка.

Известный швейцарский арт-дилер Ив Бувье продавал богатому русскому клиенту Гогена, Пикассо, Магритта и Родена. Но, как выяснилось, втридорога. А разницу клал себе в карман. Сумму ущерба бизнесмен оценил в миллиард долларов. Дальше несколько лет судебных тяжб.

И вот Рыболовлев сам в сетях монакской полиции. В 2017-м его обвинили в давлении на суд. Доказательств вины не нашли. Но свой пост пришлось покинуть министру юстиции Монако — СМИ узнали о его дружеских отношениях с Рыболовлевым. А самому миллиардеру скандал стоил расположения князя Альбера II. Рыболовлев - персона нон грата в аристократических кругах.

Теперь же, сообщает французская Le Monde, в распоряжении следствия оказались записи с телефона адвоката бизнесмена. И якобы выяснилось: чтобы поквитаться с предприимчивым арт-дилером, тот не жалел денег на дорогие подарки и шикарные ужины. Для монакских чиновников и нескольких высокопоставленных полицейских.

Адвокаты Рыболовлева, впрочем, требуют не делать выводов раньше времени и соблюдать презумпцию невиновности их клиента. А сам факт использования данных с телефонов одного из защитников называют незаконным. И уже подали жалобу на это в кассационный суд. Запрос о содержании под стражей гражданина России властям Монако направило и российское посольство в Париже.

Екатерина Выскребенцева, Европейское Бюро "ТВ Центра".