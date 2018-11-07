На юго-западе Москвы неизвестные зарезали женщину в лифте

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в лифте жилого дома на юго-западе Москвы. Неизвестные нанесли ей более 10 ножевых ранений.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в кабине лифта жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по городу.

Инцидент произошел в лифте жилого дома, расположенного по улице Знаменские Садки на юго-западе столицы. Неизвестные нанесли 52-летней женщине более 10 ножевых ранений и скрылись с места происшествия.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, кто мог быть причастен к убийству.