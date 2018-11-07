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В ФСБ не исключили слияние "Аль-Каиды" и ИГ

10:55
  • среда
  • 07 ноября 2018

Директор ФСБ России Александр Бортников отметил угрозу сближения двух террористических организаций, запрещенных в России, - "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Эти две группировки близки идеологически, а их боевики кочуют из одной структуры в другую.

Существует угроза объединения запрещенных в России террористических организаций "Аль-Каиды" и "Исламского государства", об этом "Интерфаксу" сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

В ФСБ обнаружили ряд признаков, указывающих на сближение двух террористических организаций: близкая идеологическая база, общие людские ресурсы для пополнения отрядов, переходы боевиков из одной организации в другую.

"В ряде случаев аффилированные с "Аль-Каидой и ИГИЛ структуры используют единые источники и каналы получения материально-технических и финансовых ресурсов. В первую очередь, к таким относятся нелегальные рынки вооружений, услуги вербовщиков", - сообщил Бортников.

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