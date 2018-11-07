Патрушев: террористы все чаще покупают оружие онлайн

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что террористы все чаще используют онлайн-торговлю для покупки оружия

Террористы все чаще используют онлайн-торговлю для покупки оружия. Об этом на совещании руководителей спецслужб заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Интернет-пространство и онлайн-торговля все чаще задействуются террористами для приобретения оружия и средств совершения диверсий, организации связи между членами и пособниками террористических организаций", - передает его слова ТАСС.

Патрушев заявил о необходимости наладить сотрудничество между странами в борьбе с преступлениями, совершаемыми экстремистами в интернете. По его словам, мобильность этих правонарушений, а также ограниченное время хранения данных провайдерами, делают неэффективным механизм правовой помощи. Кроме того, секретарь СБ заявил о необходимости совместной борьбы с финансированием терроризма за счет торговли наркотиками и нефтью, добытой в Ираке и Сирии нелегально.