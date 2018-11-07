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Экс-замгенпрокурор Гуцан назначен полпредом президента в СЗФО

11:16
  • среда
  • 07 ноября 2018

Президент России Владимир Путин назначил бывшего заместителя генерального прокурора Александра Гуцана полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-замгенпрокурора Александра Гуцана полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), передает "Газета.Ru".

Текст указа размещен на сайте Кремля.

Ранее Совет Федерации освободил Гуцана от должности заместителя генпрокурора в связи с переходом на другую работу.

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