Экс-замгенпрокурор Гуцан назначен полпредом президента в СЗФО

Президент России Владимир Путин назначил бывшего заместителя генерального прокурора Александра Гуцана полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-замгенпрокурора Александра Гуцана полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), передает "Газета.Ru".
Текст указа размещен на сайте Кремля.
Ранее Совет Федерации освободил Гуцана от должности заместителя генпрокурора в связи с переходом на другую работу.
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