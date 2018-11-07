Патрушев рассказал, что позволило избежать терактов на ЧМ-2018

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что предотвратить теракты во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году удалось благодаря сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

Сотрудничество российских спецслужб с иностранными коллегами позволило избежать терактов на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Об этом на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Ярким примером успешного международного взаимодействия на данном направлении является проведение в текущем году в России Чемпионата мира по футболу, в ходе которого совместными усилиями удалось избежать терактов", - передает его слова "РИА Новости".

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что перед чемпионатом мира правоохранительные органы пресекли деятельность семи группировок, которые планировали нападения на иностранных болельщиков.

Директор ФСБ Александр Бортников, в свою очередь, отметил опасность терактов, совершаемых с помощью беспилотников. По его словам, в ходе ЧМ-2018 для предотвращения подобных атак принимались особые меры, отмечает "Газета.Ru".

"Органы Федеральной службы безопасности предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использования БПЛА террористами в ходе подготовки и проведения различных массовых политических и спортивных мероприятий, прежде всего в ходе проводившегося в России чемпионата мира по футболу", - передает слова Бортникова ТАСС.