Матвиенко обеспокоена резким переходом на цифровое ТВ

Совфед намерен обратиться в правительство с просьбой принять меры по защите той части населения, которая может остаться без телевидения из-за перехода на цифровое ТВ.

Совет Федерации намерен обратиться в правительство с просьбой не допустить ситуацию, в которой значительное число россиян останется без телевидения после перехода на цифровое ТВ, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Незамедлительно нужно обращаться в правительство, чтобы был принят комплекс мер. Кроме того, надо посмотреть, как законодательно дать право субъектам РФ поддерживать незащищенные слои населения, потому что спутниковая приставка дорого стоит, пенсионеры себе не смогут позволить этого", - цитирует ее "Интерфакс".

С 10 января 2019 года в России будет отключено аналоговое наземное эфирное вещание.

По словам главы комиссии СФ по развитию информационного общества Людмилы Боковой, в результате отключения "аналога" более 800 тысяч (1,4%) домохозяйств в России не будут иметь доступ к цифровому эфирному вещанию.