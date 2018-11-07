Коллекторы получат возможность собирать долги по ЖКХ

Взыскание долгов с россиян за услуги ЖКХ могут передать коллекторским агентствам. Эксперты предупреждают, что инициатива эффективность сбора задолженности не повысит, но вызовет рост социальной напряженности.

Коллекторы могут заняться взысканием долгов россиян по оплате услуг ЖКХ. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, сейчас поставщики передают коллекторам не более 5% от общей суммы задолженности граждан. Об этом пишут Дни.ру со ссылкой на "Коммерсантъ".

Идею поддержали в "Мосэнерго" и "Росводоканале". Последние и вовсе признались, что уже пользуются услугами коллекторов на досудебном этапе. Долги граждан за услуги ЖКХ составляют, по данным на сентябрь, около 535 млрд рублей.

По мнению экспертов, инициатива вряд ли приведет к более эффективному сбору долгов, но может вызвать рост социальной напряженности.