Уральские следователи проверят департамент Ольги Глацких

Свердловские следователи проверят департамент по делам молодежи на предмет нецелевого расходования средств, которые предназначались на поддержку одаренных детей. Департамент оказался в центре скандала, после заявлений "о ненужности молодежи" ее руководителя – Ольги Глацких.

СК по Свердловской области проверит департамент по делам молодежи, возглавляемый Ольгой Глацких, после сообщений о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает ТАСС.

В 2018 году департамент получил 131 миллион рублей на поддержку одаренной молодежи. Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков.

В понедельник, 5 ноября, Глацких на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что "государство ничего не должно подрастающему поколению". По мнению чиновницы, о молодежи должны заботиться родители, а не государство, так как "оно не просило их рожать".

Позднее Глацких объяснила свои слова тем, что хотела лишь "усилить мотивацию" молодежи самостоятельно развиваться.

После проведенной проверки, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил ее от должности.