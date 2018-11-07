В центре Москвы отреставрировали особняк архитектора Кекушева

Ещё одному памятнику в центре Москвы вернули первозданный облик. На Остоженке закончилась реставрация особняка архитектора Кекушева. Он строил дом для собственной семьи. Но из-за долгов и развода владел им недолго. Здание не раз меняло хозяев и внешний облик.

Найти 10 отличий на этих фотографиях можно сразу. Задача реставраторов была вернуть особняку Льва Кекушева первоначальный вид. 4 года кропотливой ювелирной работы. Мастера поэтапно восстанавливали внешний облик здания, счищали многочисленные слои краски и глубоко въевшиеся загрязнения, боролись за каждый миллиметр, надеясь сохранить исторические материалы.

Эта краска поможет защитить особняк на многие годы - спасёт от осадков, не даст кирпичу разрушиться. А ведь это могло случиться. Многие элементы декора пришлось восстанавливать почти целиком, как, например, эту лепную деталь. Она была утрачена на 90 процентов.

Фундамент и фасад здания пострадали больше всего, говорят реставраторы. Дело в том, что особняк находится на оживленной улице, и каждый день мимо него проезжает колоссальное количество машин. А под замком находится ветка линии метро. Все это создает сильные вибрации и оказывает дополнительное воздействие на стены и фундамент дома.

Отреставрировали фигуры орлов, короны на главном входе. А главное - вернули бронзовую статую льва, своеобразный автограф архитектора. Исчез он ещё в советские годы.

Этот дом московский архитектор Лев Кекушев строил для себя по собственному проекту. Здесь он собирался жить со своей женой и тремя детьми. Однако супруги развелись, а дом продали. Историки признаются - многие идеи архитектора так и не удалось понять, каждый уголок здесь окутан некой дизайнерской тайной. Зато главный элемент дома – парадная светлая лестница – удивляет и притягивает ценителей модерна.

В особняке всегда располагались иностранные представительства, из-за этого реставраторы не могли проводить необходимые работы. И сейчас особняк открыли всего на пару часов, чтобы показать журналистам. Однако увидеть восстановленное здание, прогуляться по его коридорам и залам можно не выходя из дома. На сайте ГЛАВУПДК появится виртуальная экскурсия.

Елена Макарова, Роман Лагунов и Евгений Кузнецов, "ТВ Центр".