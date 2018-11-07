Кремль прокомментировал отказ приглашать Дерипаску, Вексельберга и Костина в Давос

Решение организаторов форума в Давосе не звать российских бизнесменов негативно скажется на самом мероприятии. Ранее СМИ написали, что Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин не будут приглашены на январский форум из-за американских санкций.

В Кремле прокомментировали отказ организаторов Всемирного экономического форума в Давосе приглашать российских бизнесменов, сообщает ТАСС.

"Отторгая таких бизнесменов, форум рубит свои основы. Дерипаска, Вексельберг, Костин стали теми, кем они стали, не благодаря форуму, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам", - подчеркнул Песков.

Он напомнил, что в Москве проводится много других форумов, поэтому все заинтересованные всегда имеют возможность приехать в Россию. Глав государства Владимир Путин, который ранее посещал форум в Давосе, в январе 2019-го не приедет на него из-за графика.

"Путин был в Давосе. Дальше просто график у него не совпадает. Там были Путин, Медведев - российское присутствие достаточно широкое. После подобных решений оно, наверное, будет не таким широким", - подчеркнул спикер Кремля.

Ранее газета Financial Times написала, что совладелец "Русала" Олег Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет в январе 2019 года. Это связано с опасениями международных компаний из-за санкций США. При этом никаких законных оснований препятствовать их приезду на форум нет.