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Россия будет считать незаконными новые американские санкции

12:51
  • среда
  • 07 ноября 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае введения США новых санкций, российская сторона будет считать их незаконными.

Россия будет считать незаконными новые санкции со стороны США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. 

Таким образом он ответил на вопрос о новых ограничительных мерах, которые американская администрация может ввести в связи с делом об отравлении в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей.

"Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными и, соответственно, так же будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют", - заявил Песков.

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