Россия будет считать незаконными новые американские санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае введения США новых санкций, российская сторона будет считать их незаконными.

Россия будет считать незаконными новые санкции со стороны США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Таким образом он ответил на вопрос о новых ограничительных мерах, которые американская администрация может ввести в связи с делом об отравлении в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей.

"Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными и, соответственно, так же будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют", - заявил Песков.