СКР проверит сотрудников колонии, в которой Цеповяз ел крабов

Следственный комитет проверит сотрудников приамурской колонии, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, на предмет коррупции. Ранее СМИ опубликовали фотографии, на которых один из участников кущевской банды питается в тюрьме крабами и красной икрой, а также пользуется телефоном.

Следователи проверят сотрудников исправительной колонии, в которой содержится один из лидеров кущевской банды Вячеслав Цеповяз, на предмет коррупции. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее СМИ опубликовали фотографии, на которых Цеповяз ест в колонии крабов, красную игру и шашлык. Кроме того, он беспрепятственно пользуется мобильным телефоном.

"Председатель Следственного комитета поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки, в рамках которой дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности", - заявила Петренко.

По ее словам, в случае если следователи выявят признаки коррупционных преступлений, будет возбуждено уголовное дело. Ранее во ФСИН по Амурской области подтвердили подлинность фотографий, но заявили, что они были сделаны еще в 2015 году.

Вячеслав Цеповяз был одним из лидеров кущевской банды Сергея Цапка. В 2010 году они убили семью местного фермера, жертвами расправы стали 12 человек. Цапок получил пожизненный срок, но в 2014 году скончался в СИЗО.