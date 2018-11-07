В Екатеринбурге загорелась кровля оборонного завода "Вектор". Все сотрудники эвакуированы, никто не пострадал. Пожарные приступили к тушению, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

В Екатеринбурге загорелся оборонный завод "Вектор", передает "Интерфакс".

Пожар на кровле завода "Вектор" локализован. Однако огонь перекинулся на систему вентиляции. Горит обшивка системы с первого по пятый этаж", - сообщил источник.

Площадь возгорания уточняется. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Всех сотрудников предприятия (по данным ТАСС, 300-400 человек) эвакуировали из здания, никто не пострадал.

Завод "Вектор" выпускает аппаратуру связи и радиолокационные станции военного назначения.