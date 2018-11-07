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В Екатеринбурге загорелся оборонный завод "Вектор"

13:36
  • среда
  • 07 ноября 2018

В Екатеринбурге загорелась кровля оборонного завода "Вектор". Все сотрудники эвакуированы, никто не пострадал. Пожарные приступили к тушению, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

В Екатеринбурге загорелся оборонный завод "Вектор", передает "Интерфакс".

Пожар на кровле завода "Вектор" локализован. Однако огонь перекинулся на систему вентиляции. Горит обшивка системы с первого по пятый этаж", - сообщил источник.

Площадь возгорания уточняется. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Всех сотрудников предприятия (по данным ТАСС, 300-400 человек) эвакуировали из здания, никто не пострадал. 

Завод "Вектор" выпускает аппаратуру связи и радиолокационные станции военного назначения.

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Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
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