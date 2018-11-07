Путин призвал уходить от различных схем долевого строительства

В России необходимо переходить от схем долевого строительства к современным рыночным способам регулирования. Об этом заявил Владимир Путин.

В среду в Кремле глава государства провёл рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексеем Репиком. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отметил Владимир Путин, самая важная задача - не допустить серьёзных сбоев в объёмах строительства. При этом необходимо обеспечить интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем. В ходе рабочей встречи также обсудили реализацию национальных проектов.