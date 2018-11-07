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Работа оборонного завода в Екатеринбурге не прекращалась из-за пожара

14:10
  • среда
  • 07 ноября 2018

Работа на оборонном заводе "Вектор" в Екатеринбурге не останавливалась из-за возгорания. Пострадавших нет.

Работа на оборонном заводе "Вектор" в Екатеринбурге из-за возгорания не прекращалась. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Алмаз-Антей". 

"Возгорание 5 квадратных метров произошло на кровле, оно ликвидировано силами пожарной охраны предприятия. Работа в цехах не приостанавливалась. Пострадавших в результате возгорания нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания кровли завода "Вектор" были эвакуированы все сотрудники предприятия. По данным источника, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

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