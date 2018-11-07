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По делу о превышении полномочий задержан врио главы Махачкалы

14:24
  • среда
  • 07 ноября 2018

Правоохранительные органы задержали врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова по делу о превышении полномочий. Ранее в его кабинете прошли обыски.

В Дагестане задержан врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"После завершения оперативных мероприятий Гасанов был в рамках возбужденного уголовного дела о превышении полномочий задержан", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в его рабочем кабинете прошли обыски.

15 октября суд в Махачкале приговорил к четырем годам колонии общего режима мэра Махачкалы Мусу Мусаева. Он был задержан в январе за превышение полномочий при выделении земельных участков.

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