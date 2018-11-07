Отрубивший жене кисти рук прочел в зале суда стих о прощении

Дмитрий Грачев, который в декабре 2017 года из-за ревности отрубил жене кисти рук, закончил свое заключительное слово стихотворением о сожалении и прощении. Приговор огласят 15 ноября.

Отрубивший жене кисти рук Дмитрий Грачев прочел стихотворение собственного сочинения в зале Серпуховского городского суда, сообщает агентство "Москва".

"Обернувшись назад, пребываю я в недоумении: попрекал, осуждал, очень редко кого-то прощал. Если бы понял я раньше, что в жизни спасение в прощении, то в тюрьму не попал бы и это бы здесь не читал", - зачитал Грачев.

Оглашение приговора суд назначил на 15 ноября. Прокурор попросил назначить Грачеву 17 лет колонии строго режима.

В декабре 2017 году Дмитрий, разозлившись из-за того, что 25-летняя Маргарита подала на развод, отвез ее в подмосковный лес, где топором отрубил две кисти рук. После чего он отвез жену в больницу, а сам сдался полиции.

На данный момент Маргарита проходит курс реабилитации. Левую руку удалось спасти, на правую установили бионический протез.

Дмитрий содержится под стражей, его лишили родительских прав. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: "Похищение человека с применением насилия и оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего" и "Угроза убийством".