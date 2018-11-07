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Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

15:35
  • среда
  • 07 ноября 2018

Суд в Москве наложил обеспечительный арест на банковские счета бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. По версии следствия, Цуркан с 2004 года сотрудничала с молдавской спецслужбой. Свою вину обвиняемая не признает.

На банковские счета бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, наложен обеспечительный арест, передает "Интерфакс".

"Судом рассмотрены и удовлетворены три ходатайства о наложении ареста на имущество Цуркан, находящееся на счетах в различных банках", - сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова, не став конкретизировать количество счетов.

По словам Красновой, решения по соответствующим ходатайствам ФСБ были вынесены еще 31 октября.

Цуркан была задержана 14 июня. На следующий день суд арестовал ее по делу о шпионаже. Свою вину женщина категорически отрицает. В августе суд продлил арест Цуркан до 14 ноября. 

Материалы дела Цуркан содержат гриф "Секретно". Адвокат обвиняемой в шпионаже Иван Павлов ранее сообщил, что его подзащитную обвиняют в том, что с 2004 года она сотрудничала с молдавской спецслужбой, став агентом.

По версии следствия, в апреле 2015 года Цуркан получила в электронном виде проект документа Минэнерго "об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и в сентябре передала его молдавской спецслужбе.

Экс-член правления "Интер РАО" утверждает, что никогда не видела упомянутый документ Минэнерго и не была знакома с представителями зарубежных спецслужб.

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