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Угрожавшую взорвать больницу в Дюнкерке женщину задержали

15:26
  • среда
  • 07 ноября 2018

Французская полиция задержала женщину, которая угрожала взорвать бомбу в больнице Дюнкерка. утром она пришла в отделение скорой помощи и начала угрожать взрывом.

Полиция Франции задержала женщину, которая угрожала взорвать больницу в городе Дюнкерк на севере страны, пишет ТАСС.

Сообщается, что утром женщина пришла в отделение скорой помощи и начала угрожать взрывом. Пациенты и работники госпиталя были эвакуированы. Полиция начала спецоперацию, на территории был установлен "периметр безопасности".

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