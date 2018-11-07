Угрожавшую взорвать больницу в Дюнкерке женщину задержали

Французская полиция задержала женщину, которая угрожала взорвать бомбу в больнице Дюнкерка. утром она пришла в отделение скорой помощи и начала угрожать взрывом.

Полиция Франции задержала женщину, которая угрожала взорвать больницу в городе Дюнкерк на севере страны, пишет ТАСС. Сообщается, что утром женщина пришла в отделение скорой помощи и начала угрожать взрывом. Пациенты и работники госпиталя были эвакуированы. Полиция начала спецоперацию, на территории был установлен "периметр безопасности".