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Глава Минприроды пригрозил перекрыть экспорт древесины в Китай

15:44
  • среда
  • 07 ноября 2018

В Совете Федерации разгорелась бурная дискуссия из-за проблемы незаконных вырубок леса для экспорта. Глава Минприроды предложил решать проблему за счет денег Китая. Спикера Валентину Матвиенко такая идея, впрочем, не устроила.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил о необходимости остановить экспорт древесины в Китай до тех пор, пока власти этой страны не начнут активно помогать с восстановлением леса.

Вопрос о незаконных вырубках и вывозе леса на экспорт подняла спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, которая задалась вопросом, когда данная проблема будет решена. Кобылкин на это заявил, что уже провел переговоры на эту тему с коллегами из КНР.

"Китай - это основной рынок, куда из России вывозится древесина. Я китайскому министру сказал одну простую вещь. Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени", - сказал министр (цитата по ТАСС).

По его словам, он предложил Китаю построить на территории России 10-20 семеноводческих комплексов за деньги КНР. "Вам нужен лес - восстанавливайте нам лес", - добавил глава Минприроды.

Матвиенко такой ответ не устроил. "Мы ждем программу, межведомственную, какую угодно, жестких, серьезных мер. Поверьте ни Китай, никто нам не поможет, если мы у себя внутри не наведем порядок. Эта сфера настолько криминализована и коррупциогенной стала, что уже эта ржавчина разъела всех. Давайте мы дадим вам полгода времени, чтобы вы разобрались, погрузились", - возмутилась спикер Совфеда.

По данным Рослесхоза, по итогам первого полугодия 2018 года в России было зафиксировано 7,4 тысячи фактов незаконной вырубки объемом почти 500 тысяч кубических метров.

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Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин
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