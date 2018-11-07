Порошенко ввел уголовную ответственность для россиян за нарушение границы

Украина ввела для российских граждан ответственность за незаконное пересечение границы страны. Согласно документу, подписанному Петром Порошенко, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Петр Порошенко в среду подписал закон, который вводит персональную ответственность для россиян за незаконное пересечение границы Украины. Под действие документа попадают, в частности, сотрудники силовых ведомств России, пишет ТАСС со ссылкой на сайт Верховной рады.

Согласно закону, российским силовикам, которые пересекают украинскую границу вне пунктов пропуска или с поддельными документами, грозит лишение свободы на срок до трех лет. Повторное нарушение или преступление, совершенно группой лиц, будет наказываться пятилетним сроком. Аналогичное деяние с применением оружием — до восьми.

В пояснительной записке отмечается, что уголовную ответственность будут нести "лица, которые пересекают границу Украины с целью нанесения вреда государству, те, кому запрещен въезд, или представителям силовых структур страны-агрессора" (так власти называют Россию). В первоначальной версии документа ответственность грозила всем гражданам России.

Верховная рада одобрила закон еще 18 октября. В силу он вступит уже 8 ноября.

Подробнее — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александра Панюшкина (см. видео).