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Порошенко ввел уголовную ответственность для россиян за нарушение границы

15:43
  • среда
  • 07 ноября 2018

Украина ввела для российских граждан ответственность за незаконное пересечение границы страны. Согласно документу, подписанному Петром Порошенко, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Петр Порошенко в среду подписал закон, который вводит персональную ответственность для россиян за незаконное пересечение границы Украины. Под действие документа попадают, в частности, сотрудники силовых ведомств России, пишет ТАСС со ссылкой на сайт Верховной рады.

Согласно закону, российским силовикам, которые пересекают украинскую границу вне пунктов пропуска или с поддельными документами, грозит лишение свободы на срок до трех лет. Повторное нарушение или преступление, совершенно группой лиц, будет наказываться пятилетним сроком. Аналогичное деяние с применением оружием — до восьми.

В пояснительной записке отмечается, что уголовную ответственность будут нести "лица, которые пересекают границу Украины с целью нанесения вреда государству, те, кому запрещен въезд, или представителям силовых структур страны-агрессора" (так власти называют Россию). В первоначальной версии документа ответственность грозила всем гражданам России.

Верховная рада одобрила закон еще 18 октября. В силу он вступит уже 8 ноября.

Подробнее — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александра Панюшкина (см. видео).

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