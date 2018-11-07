ФК "Спартак" наказали за поведение болельщиков в отношении капитана и владельца клуба

Футбольный клуб "Спартак" наказан за поведение болельщиков закрытием двух трибун. Таким образом контрольно-дисциплинарный комитет отреагировал РФС отреагировал на оскорбление фанатами капитана команды Дениса Глушакова и владельца ФК Леонида Федуна.

Футбольный клуб "Спартак" наказали закрытием двух трибун за поведение болельщиков, оскорблявших капитана команды Дениса Глушакова и владельца ФК Леонида Федуна. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на председателя контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца.

Во время матча "Спартак" - "Анжи" в матче 1/8 финала Кубка России фанаты московского клуба оскорбляли капитана своей команды Дениса Глушакова и владельца клуба Леонида Федуна. Недовольство фанатов было связано с увольнением главного тренера Массимо Карреры, приведшего команду к победе в чемпионате России. В то же время, по данным КДК, фанаты "Спартака" оскорбляли также и игроков соперника.

"В первом тайме были зафиксированы оскорбительные действия в отношении игроков "Анжи". На видеозаписи видно, что болельщики оскорбляли команду "Анжи". Это рецидив. За два года это пятый инцидент у "Спартака", - сказал Григорьянц.

За применение пиротехники московскими фанатами клуб оштрафовали на 80 тысяч рублей, еще на три тысячи ФК оштрафовали за выход исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо из пределов технической зоны.

"За скандирование оскорбительных выражений в адрес команды соперника, в том числе по поводу происхождения, оштрафовать "Спартак" на 130 тысяч (рублей) и запретить допуск зрителей на трибуны B и D на один ближайший матч Кубка России по футболу", - заявил глава КДК РФС.

По словам Григорьянца, без зрителей на трибунах B и D пройдет матч московского клуба с "Уралом" 5 декабря текущего года.