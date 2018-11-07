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Британский словарь Collins назвал слово года

16:12
  • среда
  • 07 ноября 2018

"Одноразовый" (single-use) стало словом года по версии британского словаря Collins. Это прилагательное описывает предметы, которые наносят ущерб окружающей среде - в частности, речь идет о вещах из пластика, используемых лишь один раз. С 2013 года частота употребления single-use возросла в четыре раза, отмечают составители словаря.

Составители британского словаря Collins Dictionary выбрали слово года. В 2018 году им стало прилагательное single-use ("одноразовый").

Как отмечается в сообщении на сайте словаря, в первую очередь это слово описывает предметы, сделанные из пластика. Зачастую такие вещи используются один раз, а их распространение наносит ущерб окружающей среде.

По данным Collins, частота употребления прилагательного single-use возросла в четыре раза с 2013 года.

В 2017 году словом года по версии Collins стало словосочетание fake news ("фейковые новости").

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