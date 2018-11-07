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Бывшее судебное руководство Монако задержано вместе с Рыболовлевым

16:20
  • среда
  • 07 ноября 2018

Развернувшаяся в Монако операция против коррупции не ограничилась задержанием одного лишь миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Вместе с россиянином на допрос полиции попали почти все бывшие руководители судебного аппарата княжества.

Вместе с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым в Монако были задержаны бывшие чиновники судебного аппарата княжества. Об этом, как передает ТАСС, в среду сообщила местная газета Monaco-Matin со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, операция имела крайне большие масштабы. В числе задержанных оказались не только мелкие чиновники, но и экс-руководители органов юстиции. К утру среды все они еще оставались под стражей и давали показания в Монако и Ницце.

О задержании Рыболовлева стало известно накануне вечером. Миллиардера вызвали на допрос и он сам явился в отделение полиции для дачи показаний. Вопросы у следствия вызвала переписка, обнаруженная в ходе расследования в телефоне адвоката Татьяны Бершеды. Как писала газета "Монд", предпринимателя подозревают в коррупции и "активной и пассивной торговле влиянием".

Скандал вокруг Рыболовлева в Монако разгорелся в прошлом году. Тогда в прессе появились публикации о том, что россиянин пытался воспользоваться связями в правоохранительных органах княжества, чтобы повлиять на следствие, которое ведется по его иску к арт-диллеру Иву Бувье. В 2015 году бизнесмен обвинил последнего в выставлении чрезмерно высокого счета за 37 картин, в том числе авторства Пикассо, Модильяни и Моне, что позволило швейцарцу получить от Рыболовлева переплату в 1 миллиард долларов.

Ситуацию с задержанием Рыболовлева уже прокомментировали в Кремле. "Такие ситуации - задержание или аресты - наших предпринимателей имели место, мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, внимательно отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он добавил, что пока что Кремлю неизвестны ни обстоятельства, ни суть обвинений.

Между тем источник ТАСС, близкий к бизнесмену, предположил, что следователи Монако будут вынуждены отпустить Рыболовлева уже в четверг, 8 ноября, поскольку к этому моменту истечет максимальный срок задержания в рамках процедуры garde a vue (предварительное следствие).

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