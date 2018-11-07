Путин одобрил создание памятника советскому солдату во Ржеве

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания в районе Ржева монумента советским солдатам, погибшим там в ходе сражения в годы Великой Отечественной войны. По словам главы государства, это правильное и хорошее решение.

Владимир Путин поддержал идею создания памятника советскому солдату в городе Ржев. Об этом шла речь на встрече президента с министром культуры Владимиром Мединским, сообщается на сайте Кремля.

Глава Минкульта рассказал, что рядом с трассой Москва – Рига находятся поля, где погибло более 1,3 миллиона солдат. Ежегодно поисковики находят там до 500 тел.

"248 человек осталось жителей Ржева к концу сражения, представляете, из 50-тысячного города. Родилась общественная инициатива, ее поддержало сначала Союзное государство, а потом уже присоединились мы - создать мемориал-памятник советскому солдату, своей грудью защитившему Москву подо Ржевом", - сказал Мединский, добавив, что Минкульт просит от президента лишь принципиальное согласие на возведение мемориала.

Министр рассказал, что камень в основание монумента может быть заложен уже на следующей неделе. Президент идею подчеркнул. По словам Путина, это правильное и хорошее решение.