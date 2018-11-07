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Мэр Варшавы запретила марш националистов после прошлогоднего расистского скандала

17:13
  • среда
  • 07 ноября 2018

Власти Варшавы не дали разрешение на проведение марша националистов 11 ноября, в день 100-летия независимости страны. В сейме Польши известие о запрете марша встретили криками "Позор!"

Мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила проведение 11 ноября ежегодного Марша независимости, организуемого националистическими организациями. В прошлом году участники аналогичного мероприятия, собравшего десятки тысяч человек, несли плакаты с расистскими слоганами и скандировали ксенофобские кричалки, за что Польша удостоилась изрядной порции критики от мировой общественности.

Как передает РИА "Новости", в сейме Польши известие о запрете марша встретили криками "Позор!" Организаторы мероприятия, в свою очередь, заявили, что у мэра Варшавы не было никаких оснований отменять их "народное шествие".

Ранее обеспокоенность в связи с маршем высказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. "Мы не хотим участвовать в мероприятии, на котором могут появиться провокаторы, а организаторы Марша независимости не в состоянии обеспечить спокойный ход манифестации, не в состоянии гарантировать, что не дойдет до провокаций", - сказал Моравецкий накануне в беседе с местной прессой (цитата по ТАСС).

В последние годы Марши независимости в Варшаве регулярно доходили до драк, потасовок, столкновений с полицией или участниками контрдемонстраций. Митингующие крушили витрины, переворачивали автомобили, устраивали поджоги.

В прошлом году в марше крайне правых националистов приняли участие около 60 тысяч человек. Шествие затмило все государственные и другие патриотические мероприятия. Демонстранты открыто заявляли о своем желании добиться "отстранения евреев от власти", а также высказывались о превосходстве "белой расы".

День независимости в Польше приурочен к дате окончания Первой мировой войны, после которой в стране начался процесс восстановления государственности.

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