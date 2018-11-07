СК проверит сообщение об ампутации здоровой ноги у пенсионерки в Воронеже

Следственный комитет инициировал доследственную проверку по заявлению родственников пенсионерки о ненадлежащем оказании ей медицинской помощи в воронежской больнице. Как сообщил сын 89-летней женщины, врачи по ошибке отрезали ей здоровую ногу.

Управление Следственного комитета по Воронежской области проверит сообщение о том, что пенсионерке в воронежской больнице ампутировали не ту ногу.

Как говорится на сайте ведомства, с заявлением ранее обратился сын 89-летней женщины. По словам мужчины, 4 ноября его мать экстренно госпитализировали в воронежскую больницу №3, где врачи провели ей операцию по ампутации нижней конечности.

"Однако после завершения операции сын обнаружил, что в результате хирургического вмешательства женщине ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось", - сообщает СК.

Инициирована доследственная проверка по заявлению родственников женщины о ненадлежащем оказании ей медицинской помощи.