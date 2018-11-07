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Омбудсмен предложила обязать трудных детей ходить к психиатру

17:35
  • среда
  • 07 ноября 2018

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева предложила в обязательном порядке отправлять трудных детей к психиатру, игнорируя возмущение родителей, считающих, что "их ребенок никогда, нигде и ничего плохого не делал".

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева предложила обязать трудных детей проходить обследование у психиатра при соответствующей рекомендации педагогов. По ее мнению, сейчас невозможно определить, что происходит в голове у каждого конкретного ребенка, а это может вылиться в большое число пострадавших одноклассников и учителей.

"Есть предложения, которые исключают отказ на работу с психологом и работу с наркологом несовершеннолетних наших детей. Ко мне очень часто обращаются родители, которые очень недовольны тем, что им педагоги рекомендуют обследоваться у психологов. Родители возмущены и категоричны в этих ситуациях. Я считаю, что это абсолютно неправильный подход", - цитирует Клюеву РИА "Новости".

Она подчеркнула, что родителей нужно обязать также посещать подобные комиссии, "чтобы они четко понимали, а не строили иллюзии, что их ребенок никогда, нигде и ничего плохого не делал".

Вопрос о необходимости принятия мер в отношении сложных подростков обострился после трагедии в Керчи. Там студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

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