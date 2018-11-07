ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врио мэра Махачкалы задержан за хищение 40 млн рублей

17:41
  • среда
  • 07 ноября 2018

В Махачкале задержан врио главы города Абусупьян Гасанов. По предварительным данным, его подозревают к хищении 40 миллионов рублей из бюджета.

ФСБ задержала врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает "Интерфакс".

По данным следствия, в результате действий Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожных работ государству был причинен существенный ущерб. Речь идет о 40 миллионах рублей.

Абусупьян Гасанов назначен на пост врио мэра Махачкалы в январе 2018 года. Он сменил на этой должности арестованного Мусу Мусаева. В марте 2016 года бывший руководитель города продал частной компании участок 17,5 гектара за 1,1 миллиона рублей при рыночной стоимости более 80 миллионов. В октябре суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии.

Главное сегодня
Абусупьян Гасанов
Абусупьян Гасанов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение