Врио мэра Махачкалы задержан за хищение 40 млн рублей

В Махачкале задержан врио главы города Абусупьян Гасанов. По предварительным данным, его подозревают к хищении 40 миллионов рублей из бюджета.

ФСБ задержала врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает "Интерфакс".

По данным следствия, в результате действий Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожных работ государству был причинен существенный ущерб. Речь идет о 40 миллионах рублей.

Абусупьян Гасанов назначен на пост врио мэра Махачкалы в январе 2018 года. Он сменил на этой должности арестованного Мусу Мусаева. В марте 2016 года бывший руководитель города продал частной компании участок 17,5 гектара за 1,1 миллиона рублей при рыночной стоимости более 80 миллионов. В октябре суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии.