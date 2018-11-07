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Натравивший овчарку на полицейского мужчина стал фигурантом уголовного дела

17:53
  • среда
  • 07 ноября 2018

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после того, как 5 ноября посетитель метро натравил свою собаку на одного полицейского и избил ногой другого. В ходе допроса мужчина признал вину. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Московские следователи возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении мужчины, который напал на полицейских в метро 5 ноября.

По данным следствия, инцидент произошел у вестибюля станции "Цветной бульвар", когда работники ГУП "Московский метрополитен" и сотрудники УВД на Московском метрополитене не пропустили мужчину с собакой породы овчарка, которая была без намордника и ошейника.

Мужчина натравил свою собаку на одного из сотрудников, а второму нанес не менее двух ударов ногой. "Во время допроса признал вину в полном объеме и пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении на сайте СК по Москве.

В настоящее время в отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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