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В Москве прошел посвященный военному параду 1941 года марш

20:03
  • среда
  • 07 ноября 2018

В Москве на Красной площади прошла реконструкция военного парада, который состоялся у стен Кремля 7 ноября 1941 года. По брусчатке прошли около пяти тысяч военных, курсантов, суворовцев и кадетов. А с трибун за шествием наблюдали ветераны, которые были участниками этого исторического события 77 лет назад. С приветствием к участникам марша обратился Сергей Собянин.

Ровно в 10 утра на Красную площадь выносят флаги России и Москвы и впервые за всю историю торжественных парадов 7 ноября Знамя Победы. В едином строю маршируют более 5 тысяч человек, передает "ТВ Центр". И каждый понимает: здесь отдают дань памяти тем, кто в 1941 году, с кремлевской брусчатки уходил на фронт. Военный оркестр задает ритм. На трибунах те, кто в далеком 41-м стояли в точно таких же парадных расчетах. Боялись, но верили, что победа впереди.

Шинели и маскхалаты образца 41-го года. Винтовки - отреставрированные, боевые. Реконструкторы постарались в деталях воссоздать легендарный парад. Военная форма, расположение полков, сама атмосфера. Но есть одно важное отличие, сейчас на небе ни облака, светит солнце. Ноябрь 1941 года не был таким тёплым, это, по сути, и помогло состояться параду. Готовили его в строжайшей секретности. Враг находился в 30 километрах от Москвы. Чтобы прикрывать столицу, с фронта перебросили 500 истребителей. На крышах домов стояли зенитки. Кремль замаскировали. Советские синоптики точно предсказали начало сильнейшего снегопада. В таких условиях вражеская авиация не могла совершить налёт. На эти часы и был назначен парад. Он длился всего 20 минут, но имел колоссальное значение для поднятия боевого духа всей страны.

"77 лет срок не малый, но память о битве за Москву не померкла. Я уверен, что наши потомки, как и мы, будут вспоминать о подвигах героев и о миллионах простых, казалось бы, совсем не героических людей, которые отстояли Москву осенью 41-го года. Слава участникам парада! Слава воинам победителям! Слава городу-герою Москве!" – заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы вместе с ветеранами возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. На Красной площади выстроилась военная техника времён Второй мировой войны. Самый массовый тяжёлый мотоцикл М-72 стоял на вооружении всех военных частей. И только в середине 50-х он стал доступен гражданским лицам. Рядом легендарная "Катюша". Отреставрирована руками механиков патриотического клуба. Патриотические клубы исполняли военные песни. Можно было попробовать солдатскую кашу. Сегодня на Красной Площади для всех желающих музей под открытым небом. Мирным небом.

Виктор Прокушев, Михаил Фёдоров, Алексей Комаров, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
Торжественный марш в честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади
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