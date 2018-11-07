Беженка из Сомали и дочь мигрантов: кого избрали в Конгресс США

Владимир Путин и Дональд Трамп пообщаются в Париже в ходе рабочего ланча. Полномасштабные переговоры лидеров двух стран отменили по просьбе французских властей. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Лидеры двух стран встретятся уже в это воскресенье. Пока же в США подводят итоги промежуточных выборов в Конгресс. В результате рекордного по явке голосования Республиканская партия сохранила свои позиции в Сенате, однако утратила контроль над Палатой представителей.

Победу по итогам промежуточных выборов в Конгресс США празднуют как демократы, так и республиканцы. Первые взяли большинство мест в Палате представителей, но вторые сохранили за собой контроль над Сенатом. Дональду Трампу удалось не просто избежать худших прогнозов о полном провале, но даже увеличить представительство президентской партии в Сенате. Итоги этой избирательной кампании глава Белого дома после закрытия участков кратко назвал "потрясающим успехом". А в среду его твиттер запестрел одами себе самому. Восхваляя себя, Трамп цитировал высказывания известных людей в свой адрес. Вот, например, слова американского юриста и писателя Бена Стайна: "Это все магия Трампа. Господин Трамп обладает очарованием. Республиканцам невероятно повезло, что он у них есть, и я просто благоговею перед тем, насколько хорошо они сработали. Невероятно, все СМИ против него, атакуя его каждый день, а он вырывает эти невероятные победы".

Ситуация, когда глава государства представляет одну партию, а Конгресс контролируется другой, оппозиционной, вполне нормальна для США. При демократе Обаме по итогам промежуточных выборов в 2014 году в обеих палатах доминирующие позиции заняли республиканцы. А голосование стало вотумом недоверия президенту. Нынешнее волеизъявление Трамп сам назвал референдумом о поддержке проводимой им политики. И явно не прогадал.

"Очевидно, что Трамп за это время укрепил свои позиции, как ни парадоксально это звучит. Трамп заручился поддержкой Республиканской партии. Сегодня республиканскую партию называют партией Трампа. Он заручился поддержкой военно-правительственного комплекса. Он заручился поддержкой влиятельного произраильского лобби. И на его стороне даже стоят некоторые неоконсерваторы. Некоторые шаги Трампа работают. При нем растет экономика на 4 процента, сокращается безработица. Значит, его действенные правила", - рассуждает эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Главное, чего не смог сделать Трамп - осушить вашингтонское болото, хоть и обещал это сделать в начале своего президентского пути. Наоборот, сам в нем основательно увяз. Теперь, когда республиканцы не контролируют конгресс полностью, подковерная борьба только усилится. Демократы смогут блокировать некоторые инициативы президента, и ему придется с ними договариваться. В американском парламенте нижняя палата - это, по сути, кошелек, который отвечает за внутреннюю политику и расходы на те или иные программы. Представителям вполне по силам заблокировать предлагаемые Белым домом законы и довести ситуацию до приостановки работы правительства. Демократы могут попробовать запустить процедуру импичмента. Но это будет не более чем пиар-ходом, поскольку для отстранения президента от власти необходимы еще две трети голосов Сената, который подконтролен республиканцам.

В ведении верхней палаты Конгресса - вопросы внешней политики. И здесь каких-то глобальных изменений ждать не стоит. Антииранский, антикитайский и антироссийский курсы явно сохранятся. Госдеп уже объявил о намерении ввести вторую, более жесткую часть санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

"Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными и, соответственно, так же будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют. Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Эксперты ожидают, что с переходом Палаты представителей под контроль демократов маховик расследований против Дональда Трампа и его команды будет раскручен с новой силой. Возможно, начнут с утроенной энергией искать русский или китайский след в очередных выборах.

Дональд Трамп, как будто предчувствуя все это, уже пригрозил демократам проведением расследований против них в Сенате, если те будут наседать на республиканцев в Палате представителей. Новый политический сезон в американском Конгрессе ожидается ярким и богатым на эмоции. В верхнюю палату от Демпартии прошли первые мусульманки: беженка из Сомали и дочь палестинских иммигрантов. Темнокожая американка впервые стала конгрессвумен. Парламент так же пополнился первой открытой представительницей ЛГБТ-сообщества. Демократам удалось привести на Капитолийский холм рекордное количество женщин - 90 человек.

Можно предположить, чьи выступления в адрес Трампа, которого его оппоненты считают сексистом, расистом и гомофобом, станут самыми эмоциональными.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".